Bafra\'da Özel Çocuklar İçin Etkinlik

Samsun'un Bafra ilçesinde, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında özel çocuklara yönelik program düzenlendi.

Otizmli gençler, anneleriyle birlikte ilk olarak çok amaçlı salonda düzenlenen sportif etkinliklere katıldı.

Gençler ve anneleri, ok atma, dart, basketbol ve parkur oyunları oynadı.

Ardından, Gençlik Merkezi'nde özel gençler ve aileleri için düzenlenen sinema etkinliğinde "Hababam Sınıfı" filmi izlendi.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, toplumun her kesimine hitap etmeye çalıştıklrını ifade ederek, "Özellikle özel eğitim gençlerine yönelik etkinliklere önem veriyoruz. Bugün burada bir araya gelerek, gençlerimizin ve ailelerinin keyifli anlar yaşamasını hedefledik. Sporun ve sinemanın birleştirici gücüyle, onların yüzünde tebessüm görmek bizim için en büyük mutluluk." dedi.