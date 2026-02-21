Bafra\'da Ramazan Etkinlikleri Başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde Belediye tarafından ramazan ayı etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında gerçekleştirilen açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Program kapsamında teravih namazı sonrası ses sanatçısı Ömer Faruk Güney tarafından ilahi dinletisi sunulurken, semazen gösterisi ve İlçe Müftüsü İbrahim Memiş'in Ramazan sohbetine yer verildi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ramazan ayı boyunca düzenlenecek faaliyetler hakkında bilgi verdi.

İlçede kurulan iftar çadırında her gün vatandaşların ağırlanacağını belirten Kılıç, etkinlik çadırında söyleşiler, çocuk programları, sinema-tiyatro gösterileri ve geleneksel Sele Sepet Top Kandil Şenlikleri'nin düzenleneceğini anlattı.

Kılıç, Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesi'nin 7 Mart'a kadar, Hz. Muhammed ve İslam büyüklerine ait eserlerin yer alacağı "Mukaddes Emanetler Sergisi"nin ise ramazanın son 10 gününde ziyaret edilebileceğini kaydetti.