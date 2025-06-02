??????? Samsun'un Bafra ilçesinde, ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ruhsatsız silahla mücadele kapsamında S.S. (26), M.C. (31) ve E.U'nun (27) üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında arama yaptı.
Aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 11 şarjör, 27 fişek ve 33 kartuş ele geçirildi.
Polis, şüphelileri emniyete götürdü.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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