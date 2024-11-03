Bafra'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde operasyonda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli H.T 'nin (40) Çilhane Mahallesi'nde ikametinde arama yapıldı.
Ekipler aramada, ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirdi.
Olayla ilgili H. T. hakkında adli işlem başlatıldı.
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