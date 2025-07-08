Bafra\'da Sulama Kanalına Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti.
Bahçeler Mahallesi'nde Uğur Uman (30), park halindeki araçtan inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Uman'ı olay yerinden 5 kilometre uzakta sudan çıkardı.
Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uman, hayatını kaybetti.
Uman'ı arama çalışmalarına İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner de katıldı.
Uman'ın cenazesinin otopsi için Samsun'a gönderileceği öğrenildi.
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