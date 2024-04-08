Bafra'da tartıştığı kardeşini yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Bafra'da tartıştığı kardeşini yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bafra\'da tartıştığı kardeşini yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, bir kişi pompalı tüfekle kardeşini yaraladı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

08.04.2024 00:19
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Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle yaralayan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli K.Ş'nin (39) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından adliyeye sevk edilen K.Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Örencik Mahallesi'nde 6 Nisan'da, arazi meselesi nedeniyle Ö.Ş. ve ağabeyi K.Ş. (48) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ş, Ö.Ş'yi pompalı tüfekle ateş ederek yaralamıştı. Ağır yaralanan Ö.Ş, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra'daki özel hastanede yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilmişti. Ağabey K.Ş. ise jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Jandarma, Samsun, Bafra, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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