Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Cemal A. (75) yönetimindeki 55 AIR 271 plakalı hafif ticari araç, Samsun- Sinop kara yolunun Bahçeler Mahallesi mevkisinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Can'a (77) çarptı.
Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Trafik Kazası: Bisikletli Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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