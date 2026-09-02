Bafra'da traktör römorkunun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halindeki traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
M.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Alaçam Mahallesi'nde seyir halindeyken römorku devrildi.
Kazada, römorkta bulunan N.K, S.S, S.Ç, M.K, T.G. ve Z.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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