Bafra'da Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bafra'da Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Bafra\'da Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, S.K'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, teknik takibe aldıkları S.K'yi, Emirefendi Mahallesi'nde yakaladı. Zanlının üzerinde yapılan aramada 131 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

24.02.2024 21:05
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Samsun'un Bafra ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, S.K'nin (31) uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik takibe aldıkları S.K'yi, Emirefendi Mahallesi'nde yakaladı.

Üzerinde yapılan aramada 131 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, Bafra, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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