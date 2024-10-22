Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 59 gram metamfetamin ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bafra ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Samsun- Sinop Karayolu Lengerli Mahallesi'nde yol faaliyetleri kapsamında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Jandarma ekipleri, şüpheli tavır sergileyen U.D'nin (34) aracında ve ikametinde arama yaptı.
Yapılan aramada, 59 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli U.D. karakola götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?