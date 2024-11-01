Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda Y.E.M'nin (20) üzerinde ve ikametinde 560 sentetik ecza hapı ile 22 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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