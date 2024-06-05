Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Bafra\'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 165 gram uyuşturucu ve diğer malzemeler ele geçirildi.

05.06.2024 23:31
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucu ilçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 165 gram uyuşturucu ile hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S, Z.A, K.Y, H.A. ve B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan M.S. ve B.Ç. tutuklanırken diğer 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Samsun, Bafra, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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