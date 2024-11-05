Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Alparslan Mahallesi'nde N.A'nın evinde yaptıkları aramada 340 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 340 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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