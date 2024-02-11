Bafra'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Bafra'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Bafra\'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheliye ait ikamette yapılan aramada uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanım aparatları, silah ve para ele geçirilmişti.

11.02.2024 15:59
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Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, ilçe genelinde uyuşturucu ticari yapanlara yönelik yürütülen çalışmada gözaltına alınan U.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, Çilehane Mahallesi'nde şüpheli U.S'ye (34) ait ikamette arama yapmış, aramada 38,02 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 has as terazi, 1 esrar öğütme aparatı, 1 tüfek, 22 dolu fişek, 7 dolu kartuş ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira parayı ele geçirmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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