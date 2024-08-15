Samsun'un Bafra ilçesinde, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.C'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da uyuşturucu ticareti suçundan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?