Bafra'da yangını 14 saatte söndüren itfaiye erleri yem çuvallarında uyudu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bafra'da yangını 14 saatte söndüren itfaiye erleri yem çuvallarında uyudu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bafra\'da yangını 14 saatte söndüren itfaiye erleri yem çuvallarında uyudu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra'da bir çiftlikte çıkan yangın, Bafra Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık 14 saat süren mücadelesiyle söndürüldü. Yangını söndüren itfaiye erleri, kıyafetlerini çıkarmadan yem çuvallarının üzerinde dinlendi.

İTFAİYE ERLERİ BÖYLE DİNLENDİ

Bafra'da bir çiftlikte çıkan yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bafra Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Alevleri kontrol altına almak için gece boyunca çalışan itfaiye erleri, yaklaşık 14 saat süren mücadelenin ardından yangını söndürdü. Saatlerce yangınla mücadele eden ekipler, çalışmaların ardından dinlenmek için çiftlikteki yem çuvallarının üzerine uzandı. Bazı itfaiye erleri, üzerlerindeki yangın kıyafetlerini çıkarmadan kısa süre dinlendi. İtfaiye erlerinin yem çuvallarının üzerinde uyuduğu anlar, yangının ardından görüntülendi.

Kaynak: DHA
Acil DurumİtfaiyeSamsunGüncelBafraOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa’daki okul saldırısı için ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum
13:46
A101’in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
A101'in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:24
Dünya devi firma, Türkiye’deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
Dünya devi firma, Türkiye'deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
13:04
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay 2 ay önce evlenmişti
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 13:51:41. #7.13#
SON DAKİKA: Bafra'da yangını 14 saatte söndüren itfaiye erleri yem çuvallarında uyudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement