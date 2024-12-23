Bafra'da Yaya Otomobil Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

E.Ö. (23) yönetimindeki 26 AAS 235 plakalı otomobil, Samsun- Sinop kara yolu Kelikler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sebahat Ç'ye (41) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sebahat Ç, sağlık ekiplerince önce Bafra Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.