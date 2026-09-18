Bafra\'da Yeşilay\'dan öğrencilere sporla dolu yeni eğitim yılı başlangıcı

Bafra'da Yeşilay'dan öğrencilere sporla dolu yeni eğitim yılı başlangıcıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Bafra ilçesinde Yeşilay İlçe Temsilciliğince Gaziosmanpaşa ve Mustafa Kemal ilkokullarında düzenlenen etkinliklerde öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına sportif faaliyetlerle başladı. Etkinliklerde çocukların fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi amaçlandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına sportif etkinliklerle başladı.
Yeşilay Bafra İlçe Temsilciliğince Gaziosmanpaşa ve Mustafa Kemal ilkokullarında düzenlenen etkinliklerde, öğrencilerle çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştirildi.
Etkinliklerde çocukların fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi amaçlandı.
Öğrencilerin keyifli vakit geçirdiği etkinliklerde spor ve hareketli yaşamın önemine ilişkin farkındalık oluşturuldu.
Kaynak: AA
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