Bafra'daki Minibüs Kazası: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bafra'daki Minibüs Kazası: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleşen minibüs kazasında yanıltıcı beyanlarıyla 3 kişi gözaltına alındı.

03.05.2025 19:23
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Samsun'un Bafra ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı minibüs kazasına ilişkin yanıltıcı beyanda bulundukları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe merkezi Doğankaya Mahallesi OSB yolunda meydana gelen kazanın ardından minibüsteki bazı kişilerin çelişkili ifadeler vermesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında bölgedeki MOBESE kameralarının kayıtlarını inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaza anında minibüsü kullanan sürücünün Yusuf E.A. değil de Kubilay S. olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine kazayla ilgili yanıltıcı beyanda bulunan Yusuf E.A. ve Kubilay S. ile kaza sırasında araçta bulunmadığı halde sonradan olay yerine geldiği tespit edilen Adnan A. (36) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf E.A. ile Adnan A, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Kubilay S. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay

Samsun'un Bafra ilçesinde 55 TH 965 plakalı minibüs, Doğankaya Mahallesi OSB yolu üzerinde şarampole devrilmiş, kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş ve 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bafra'daki Minibüs Kazası: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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