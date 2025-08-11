Bafra Gençleri Milli Takım Kampına Davet Edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra Gençlik Merkezi'nin Minik Bayanlar Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi'nde yetişen beş sporcu, Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılar sayesinde Milli Takım Gelişim Kampı'na davet edildi.

Hiranur Yılmaz, Buğlem Yavuz, Melek Türkmen, Mihrinaz Çağlar ve Berra Kabusuz isimli sporcular, 11-17 Ağustos tarihleri arasında Ankara Elmadağ Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek U10, U11 ve U12 Minik Bayanlar Milli Takım Gelişim Kampı'na katılacaklar.

Ayrıca sporcuları yetiştiren antrenörlerden Hasan Bircan da Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün kararıyla Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, sporcuların ve antrenörlerin bu önemli başarısından dolayı büyük bir gurur duyduklarını belirterek, "Sporcularımızın Türkiye Şampiyonası'ndaki üstün performansı, milli takım kampı davetini beraberinde getirdi. Bu genç yeteneklerimizin ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Bu başarıda emeği geçen antrenörler Ali Çağlar, Bekir Çağlar, Gül Şenocak ve Hasan Bircan'ı tebrik ederim. Özellikle Hasan Bircan'ın, Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün kararıyla Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirilmesi, Bafra'nın güreşteki potansiyelini bir kez daha kanıtladı. Bizleri desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl ve İlçe müdürlüklerine teşekkür eder, sporculara kampta başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.