Bafra Tahıl Üreticileri Birliği Başkanlığına yeniden Hasan Toker seçildi - Son Dakika
Bafra Tahıl Üreticileri Birliği Başkanlığına yeniden Hasan Toker seçildi

Bafra Tahıl Üreticileri Birliği Başkanlığına yeniden Hasan Toker seçildi
17.04.2026 17:13
Samsun'da Bafra Tahıl Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Samsun'da Bafra Tahıl Üreticileri Birliği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Bafra Tahıl Üreticileri Birliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen genel kurul, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığını Mustafa Uncu'nun üstlendiği genel kurulda, divan üyeliklerini ise Menderes Yüksel ve Cemil Hacıoğlu yaptı.

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı kurulda daha sonra seçim yapıldı.

Mevcut başkan Hasan Toker, tek aday olarak katıldığı genel kurulda kullanılan tüm oyları alarak yeniden başkanlığı seçildi.

Toker, birliğin üretim gücünü artırmak ve üreticilerin haklarını korumak için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Samsun Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP iş birliğiyle Kalaycılı Mahallesi'nde kurulacak Karadeniz Bölgesi'nin ilk modern çeltik ve buğday eleme tesisi, bölge üreticimize büyük kolaylık sağlayacak. Bu önemli yatırımın hayata geçirilmesine destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Erhan Güçlü de tarımsal örgütlülüğün artık ihtiyaç değil, zorunluluk haline geldiğini dile getirerek, "Bakanlığımız da bu konuda verimliliği artıracak çalışmaları titizlikle yürütüyor. Sizler bu halkanın en temel unsurunu oluşturuyorsunuz. Bakanlık olarak daima yanınızdayız." ifadesini kullandı.

Genel kurula Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner de katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Samsun, Güncel, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafra Tahıl Üreticileri Birliği Başkanlığına yeniden Hasan Toker seçildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bafra Tahıl Üreticileri Birliği Başkanlığına yeniden Hasan Toker seçildi - Son Dakika
Advertisement
