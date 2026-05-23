Bafra Tesislerinde Engelli Dostu Yenileme

Samsun'un Bafra ilçesinde, belediye tarafından yürütülen yenileme çalışmalarının ardından haziran ayında hizmete açılması planlanan Ali Kale Turistik Tesisleri'nde engellilere yönelik düzenleme yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tesis bünyesindeki havuz alanına engelli bireylerin kullanımı amacıyla asansör sistemi kuruldu.

Çalışmalar kapsamında havuzun su tesisatı ve filtrasyon sistemleri yenilendi. Havuz çevresine baskı beton uygulaması yapılırken, iki katlı soyunma odaları inşa edildi.

İdari binanın yenilendiği tesise mescit, çamaşırhane ve tuvalet alanları eklendi.

Özel organizasyonlar için kullanılan düğün salonu da revize edilerek alana bir gelin odası kazandırıldı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, her hizmetlerinde olduğu gibi sosyal hizmetlerden de engellilerin yararlanabilmesi için gayret gösterdiklerini belirterek, "Yenilenen Ali Kale Turistik Tesislerimiz bünyesinde yer alan havuzumuza asansör sistemi ilave ederek onların da yararlanmasını sağlayacağız. Ayrıca yüzde 40'ın üzerinde engelli olan vatandaşlarımızdan havuz ücreti alınmayacak." ifadesini kullandı.