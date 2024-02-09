Bafra TSO ve TKDK iş birliğinde IPARD III destekleri hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi

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Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörlüğü iş birliğinde IPARD III destekleri kapsamında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Bafra TSO ev sahipliğinde oda üyelerine yönelik seminerde, TKDK ve Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan IPARD III programı kapsamında desteklenecek sektörler ile yararlanma koşulları hakkında TKDK iletişim uzmanı Serhat Taş tarafından sunum yapıldı.

Taş, TKDK ve IPARD programı hakkında bilgi vererek, IPARD III programında desteklenen sektörler ve destek limitleri, kimlerin başvuru yapabilecekleri, katılım için şartlar ve uygunlukları, destek verilen ve verilemeyen harcamalar ile proje süreçleri hakkında güncel örneklerle detaylı açıklama yaptı.