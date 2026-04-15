Bafralı atıcılar il birinciliği müsabakalarında 11 madalya kazandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bafralı atıcılar il birinciliği müsabakalarında 11 madalya kazandı

Bafralı atıcılar il birinciliği müsabakalarında 11 madalya kazandı
15.04.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldız ve Genç Havalı Silahlar İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldız ve Genç Havalı Silahlar İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Şehit Mustafa Serin Atış Poligonu'nda düzenlenen ve il genelinden 27 sporcunun katıldığı organizasyonda, Bafra'daki okullardan 14 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda Bafralı öğrenciler, 11 madalya kazandı. Dereceye giren sporculardan 7'si, Türkiye Şampiyonası final barajını geçmeyi başardı.

Barajı geçen sporcular, mayıs ayında Mersin'de düzenlenecek Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda Samsun'u temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu antrenörü Murat Gürsel, sporcularının gösterdiği performans ve kazanılan 11 madalyanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Mersin'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda da aynı disiplinle mücadele ederek şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bafralı atıcılar il birinciliği müsabakalarında 11 madalya kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 12:23:17. #7.12#
SON DAKİKA: Bafralı atıcılar il birinciliği müsabakalarında 11 madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.