Bağ Evine Girmeye Çalışan Sansar ve Vaşak Kamerada

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Bağ evine girmeye çalışan sansar ve nesli tehlike altındaki vaşak kamerada

ÇANKIRI - Çankırı'da fotokapana takılan görüntülerde, bağ evine girmeye çalışan sansar ve nesli tehlike altındaki vaşak doğal yaşamı içinde kaydedildi.

Çankırı'da doğada yaşamlarını sürdüren yaban hayvanları, fotokapan kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde nesli tehlike altında olan vaşak ile sansar doğal yaşamları içinde yer aldı. Elde edilen görüntülerde özellikle nesli tehlike altında olan vaşağın yiyecek aradığı anlar kaydedildi. Ayrıca bölgede sıklıkla görülen sansarın bir bağ evine girmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.