Bağcılar Belediyesi 25. Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi

Güncel

Bağcılar Belediyesince, 25. Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında ilçede fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Millet Bahçesi'ndeki etkinlikte çocuklarla ıhlamur fidanı dikti.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, 5 Haziran "Dünya Çevre Günü" ve "Türkiye Çevre Haftası" dolayısıyla hafta boyunca etkinlikler yapacaklarını söyledi.

Belediyenin çevre projeleriyle ilgili bilgi veren Özdemir, "Bağcılar'da 100 binin üzerinde öğrencimiz var. Her öğrencimizin ilçede bir ağacı olsun istiyoruz. Bağcılar'da ağaç dikilebilir her alanı ağaçlandırıp, çocuklarımızın isimlerini vererek onların da dikili bir ağacının olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bağcılar'da özel bir projeyi hayata geçireceklerini belirten Özdemir, "Şimdi çocuklarımız yeni duydular. Onlar sokak muhafızları olacak. Önümüzdeki hafta okullara bilgi broşürlerimizi vereceğiz. Birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz 'Sokak Muhafızları' projemizin üyeleri olacak." ifadesini kullandı.

Temmuz ve ağustos aylarının sonunda her mahallede ayın temiz sokağını belirleyip ödül vereceklerini anlatan Özdemir, "'Sokak Muhafızları'nın standartlarını ilkokul ve ortaokul öğrencilerine broşürlerle pazartesi günü bildireceğiz. 1 Temmuz'da proje başlayacak. Temmuz ve ağustos ayında her mahallenin en temiz sokağını belirleyeceğiz. Sonrasında yıla yaymayı planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Amaçlarının sokakların kirletilmesini önlemek olduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Sokakları kirlettiğimiz için 250 milyon liraya yakın bir rakamı harcamak zorunda kalıyoruz. İstiyoruz ki bu kaynaklarımız boşa gitmesin. İstanbul'un tüm ilçelerindeki durum bu. Biz İstanbul'a da örneklik teşkil edelim. Bağcılar'ın sokakları, en temiz sokaklar olsun, en az para harcanan sokaklar olsun. Bağcılar'da harcadığımız parayla da yüz kreş yapabiliyoruz. Bir milyonun üzerinde top alabiliyoruz. Üç okul yaparız, ihtiyacı olan tüm eksikleri yıl yıl gideririz."