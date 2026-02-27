Bağcılar Belediyesi'nden Rekabeti Daraltan İhale

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) - Sayıştay Başkanlığı'nın ihaleleri "açıklık ve rekabet ilkeleriyle bağdaşmayacak" şekilde pazarlık usulü ile yaptığı gerekçesiyle uyardığı AK Partili Bağcılar Belediyesi, ilçedeki parklarda bulunan 49 kafeteryayı tek bir paket halinde ihaleye çıkardı. İBB kaynakları, bu formülün rekabet unsurlarını daha da daraltacağına dikkati çekerek, Sayıştay'ın uyarılarının dikkate alınmadığına işaret etti.

Bağcılar Belediyesi'nin çarşamba günü Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre; ilçe genelinde bulunan parklardaki 49 kafeteryanın işletilmesi işi, ihaleyle kiraya verilecek. Söz konusu ilanın 1'inci maddesinde "Bağcılar ilçesinde bulunan 49 adet Park Kafeteryası tek bir paket halinde 3 yıllığına kiraya verilecektir" ifadeleri yer aldı.

Kafeteryaların kiralanması ihalesine katılacak olanlar, toplam aylık kira bedeli olarak bir milyon 63 bin TL ve geçici teminat bedeli olarak da bir milyon 148 bin 40 TL yatıracak. İstekliler ayrıca belediyeden 50 bin TL karşılığında ihale şartnamesi satın alacak. Kafeteryaların tekelleşmesini sağlayacak olan ihale 10 Mart 2026 tarihinde yapılacak. İlk ihalede istekli çıkmaması durumunda ikinci ihale 31 Mart 2026 tarihinde, bu ihalede de istekli çıkmaması durumunda üçüncü ihale 21 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.

"Sayıştay Bağcılar Belediyesi'ni uyarmıştı"

Sayıştay'ın 2022 yılında yayınladığı "Denetim Raporu"nda Bağcılar Belediyesi'ni uyararak, 41 adet kafeteryanın "pazarlık usulü" ile kiraya verilmesinin mevzuata ve yargı kararlarına aykırı olduğu vurgulanmıştı. Raporda, şu ifadeler yer almıştı:

"İdareye ait taşınmazların kiralanması işlemlerinde 2886 sayılı Kanun'un 51'inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında pazarlık usulünün kullanılması hukuka aykırı olduğu gibi söz konusu uygulama ile Kanun'un ihalelerde açıklık ve rekabetin sağlanması ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır. Sonuç olarak, İdarenin taşınmaz kiralama ihalelerinde pazarlık usulünü kullanmaması gerekmektedir."

İBB kaynakları, Sayıştay'ın AK Partili belediyenin ihalelerde "pazarlık usulü" kullanılmaması yönündeki tespitini anımsatarak, 49 kafeteryayı tek bir paket halinde ihale etme formülüyle rekabetin daha fazla daraltılacağına dikkati çekti. Kaynaklar, Sayıştay'ın uyarılarının dikkate alınmadığına işaret etti.