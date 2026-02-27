Bağcılar Belediyesi'nden Rekabeti Daraltan İhale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağcılar Belediyesi'nden Rekabeti Daraltan İhale

27.02.2026 15:08  Güncelleme: 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sayıştay Başkanlığı'nın ihaleleri "açıklık ve rekabet ilkeleriyle bağdaşmayacak" şekilde pazarlık usulü ile yaptığı gerekçesiyle uyardığı AK Partili Bağcılar Belediyesi, ilçedeki parklarda bulunan 49 kafeteryayı tek bir paket halinde ihaleye çıkardı. İBB kaynakları, bu formülün rekabet unsurlarını daha da daraltacağına dikkati çekerek, Sayıştay'ın uyarılarının dikkate alınmadığına işaret etti.

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) - Sayıştay Başkanlığı'nın ihaleleri "açıklık ve rekabet ilkeleriyle bağdaşmayacak" şekilde pazarlık usulü ile yaptığı gerekçesiyle uyardığı AK Partili Bağcılar Belediyesi, ilçedeki parklarda bulunan 49 kafeteryayı tek bir paket halinde ihaleye çıkardı. İBB kaynakları, bu formülün rekabet unsurlarını daha da daraltacağına dikkati çekerek, Sayıştay'ın uyarılarının dikkate alınmadığına işaret etti.

Bağcılar Belediyesi'nin çarşamba günü Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre; ilçe genelinde bulunan parklardaki 49 kafeteryanın işletilmesi işi, ihaleyle kiraya verilecek. Söz konusu ilanın 1'inci maddesinde "Bağcılar ilçesinde bulunan 49 adet Park Kafeteryası tek bir paket halinde 3 yıllığına kiraya verilecektir" ifadeleri yer aldı.

Kafeteryaların kiralanması ihalesine katılacak olanlar, toplam aylık kira bedeli olarak bir milyon 63 bin TL ve geçici teminat bedeli olarak da bir milyon 148 bin 40 TL yatıracak. İstekliler ayrıca belediyeden 50 bin TL karşılığında ihale şartnamesi satın alacak. Kafeteryaların tekelleşmesini sağlayacak olan ihale 10 Mart 2026 tarihinde yapılacak. İlk ihalede istekli çıkmaması durumunda ikinci ihale 31 Mart 2026 tarihinde, bu ihalede de istekli çıkmaması durumunda üçüncü ihale 21 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.

"Sayıştay Bağcılar Belediyesi'ni uyarmıştı"

Sayıştay'ın 2022 yılında yayınladığı "Denetim Raporu"nda Bağcılar Belediyesi'ni uyararak, 41 adet kafeteryanın "pazarlık usulü" ile kiraya verilmesinin mevzuata ve yargı kararlarına aykırı olduğu vurgulanmıştı. Raporda, şu ifadeler yer almıştı:

"İdareye ait taşınmazların kiralanması işlemlerinde 2886 sayılı Kanun'un 51'inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında pazarlık usulünün kullanılması hukuka aykırı olduğu gibi söz konusu uygulama ile Kanun'un ihalelerde açıklık ve rekabetin sağlanması ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır. Sonuç olarak, İdarenin taşınmaz kiralama ihalelerinde pazarlık usulünü kullanmaması gerekmektedir."

İBB kaynakları, Sayıştay'ın AK Partili belediyenin ihalelerde "pazarlık usulü" kullanılmaması yönündeki tespitini anımsatarak, 49 kafeteryayı tek bir paket halinde ihale etme formülüyle rekabetin daha fazla daraltılacağına dikkati çekti. Kaynaklar, Sayıştay'ın uyarılarının dikkate alınmadığına işaret etti.

Kaynak: ANKA

Bağcılar Belediyesi, Sayıştay, Politika, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesi'nden Rekabeti Daraltan İhale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Uludağ’daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı Uludağ'daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı
Bakan Göktaş’tan çocuklarla duygulandıran “Kabe’de Hacılar“ paylaşımı Bakan Göktaş'tan çocuklarla duygulandıran "Kabe'de Hacılar" paylaşımı
Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım
Oyunculuğu bırakıp EYT’li olmuştu Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı
’’Hu Der Hacılar’’ dünyayı kasıp kavuruyor: ABD’li işçiler bile eşlik etti ''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti

17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 17:43:43. #7.13#
SON DAKİKA: Bağcılar Belediyesi'nden Rekabeti Daraltan İhale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.