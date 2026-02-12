Bağcılar Cemevi Yenilendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2001 yılında hizmete giren Bağcılar Cemevi'ni yeniledi.

Cemevinin yenilenmesine ilişkin düzenlenen programda konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, cemevinin yeniden faaliyete hazır hale gelmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

İBB olarak her vatandaşa eşit yurttaşlık ilkesiyle hizmet etmeyi temel amaç edindiklerini dile getiren Aslan, "İstanbul genelindeki tüm cemevlerimizle dayanışma içerisindeyiz, bunu sürdüreceğiz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz bu güzel mekanda, Bağcılar Cemevi'nde de ihtiyaç duyulan kapsamlı tadilat çalışmamızı tamamladık. Cem salonunu özgün bir tasarımla tamamen yeniledik. Bina genelinde boya, çatı yenilemesi, yangın merdivenlerinin yenilenmesi tadilatını bugün bitirdik. Bu özel günde hem cemevimizin yenileme çalışmaları sonrası açılışını gerçekleştirmek hem de siz canlarla Hızır Lokmamızı paylaşmak için bir araya geldik." dedi.

Aslan, tutulan oruçların, edilen duaların ve paylaşılan lokmaların kabul olmasını dilediğini söyledi.

Hacı Bektaş-ı Veli'nin "Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir." sözünü anımsatan Aslan, ayrımcılığı reddedenlerin yanında, iyilerin safında durmaya ve herkesin inancını onuruyla yaşayabildiği bir İstanbul inşa etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Belediyecilik anlayışlarında kimsenin öteki olmadığını belirten Aslan, İstanbul'un bütçesinin ve hizmetlerinin tüm inançlara eşit ve adil şekilde sunulduğunu ifade etti.

Aslan'ın konuşmasının ardından pay edilen Hızır Lokması'yla Bağcılar Cemevi, yenilenen haliyle yeniden hizmete açıldı.