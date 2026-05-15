Bağcılar'da 5 Yeni Millet Bahçesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağcılar'da 5 Yeni Millet Bahçesi

Bağcılar\'da 5 Yeni Millet Bahçesi
15.05.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar Belediyesi, toplam millet bahçesi sayısını 5'e çıkaracak yeni projelere imza atıyor.

Bağcılar Belediyesi, ilçede 4 yeni millet bahçesini daha hizmete alarak toplam sayıyı 5'e çıkaracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeyi yeşil alanlarla donatmak için hayata geçirilen projeler çerçevesinde, şehrin kalabalığından kaçmak isteyen vatandaşlara nefes olan millet bahçelerinin sayısı artırılıyor.

Bu kapsamda ilçe sakinlerinin uğrak noktası olan Bağcılar Millet Bahçesi'ne ek olarak, Göztepe Mahallesi'nde millet bahçesi projesi devam ediyor.

Bu projenin yanı sıra, Fevzi Çakmak, Kirazlı ve 15 Temmuz mahallelerinde de millet bahçesi yapılacak. Böylece ilçedeki millet bahçesi sayısı 5'e yükselecek.

Göztepe Mahallesi'nde yapımı süren, 10 bin metrekarelik alandaki millet bahçesinde Bağ Kafe, çocuk oyun alanı, çok amaçlı spor sahası, koşu parkuru, pati park ve dinlenme alanları olacak. Göztepe Millet Bahçesi'nin gelecek yaz hizmete sunulması bekleniyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde planlanan Dökümcüler Millet Bahçesi ise 21 bin metrekareden oluşuyor. Bahçe, konum olarak Fevzi Çakmak, Yavuzselim, Sancaktepe, Kemalpaşa ve Fatih mahallelerinin kesişme noktasında bulunuyor.

Bahçe içinde ise Bağ Kafe, etüt merkezi, sosyal tesis, yürüme yolları, rekreasyon alanları, spor sahaları ve kamelyaların yer alması planlanıyor.

15 Temmuz Mahallesi'nde de 16 bin 341 metrekarelik bir alan millet bahçesi için planlandı. Burada, diğer bahçelerdekilere ek olarak özellikle spor yapmak isteyenler için özel alanlar oluşturulacak. Gençlerin spor ihtiyacını karşılayacak tesislerin arasında 2 basketbol, 1 futbol sahası da bulunacak.

Kirazlı Mahallesi'ne planlanan millet bahçesinin ise Kirazlı Metro İstasyonu'nun hemen yanına yapılması bekleniyor. 9 bin 800 metrekarelik yeşil alanın içinde çocuk oyun grupları da yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, özverili çalışmaları neticesinde yeşil alanlarla birlikte vatandaşların sosyalleşebileceği ve sevdikleriyle keyifli vakit geçirebileceği alanları artırdıklarını kaydetti.

Ailelerin, şehrin yoğun temposundan uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı bulacağını, çocukların da güvenli ortamda oyunlar oynayacağını belirten Yıldız, "Bu amaçla millet bahçesi sayımızı 5'e çıkarıyoruz. Millet bahçelerimiz sadece yeşil alan imkanı sunmasının dışında tam bir yaşam merkezi özelliği taşıyacak. Ayrıca bu noktaları afet zamanlarında vatandaşlarımız için toplanma alanı olarak da kullanılabileceğiz. Bu faaliyetlerin yapımında bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların her aşamasını yakından takip eden Yıldız, bu kapsamda saha ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güncel, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da 5 Yeni Millet Bahçesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:07:39. #7.13#
SON DAKİKA: Bağcılar'da 5 Yeni Millet Bahçesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.