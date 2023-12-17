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Bağcılar'da alt geçit duvarından düşen beton parçası otomobillere hasar verdi - Son Dakika
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Bağcılar'da alt geçit duvarından düşen beton parçası otomobillere hasar verdi

Bağcılar'da Basın Ekspres yan yolda alt geçidin duvarından düşen beton kaplama parçası, üzerinden geçen iki otomobilde hasara neden oldu. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, beton parçaları ekipler tarafından kaldırıldı.

17.12.2023 - 10:30,
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BAĞCILAR Basın Ekspres yan yolda alt geçidin duvarından yola düşen beton kaplama parçasının üzerinden geçen iki otomobilde hasar oluştu. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, beton parçaları, ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.

Olay, Basın Ekspres Yolu'nun Başakşehir istikametinde Güneşli yol ayrımdaki alt geçitte, saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Alt geçidin duvarındaki beton kaplama parçası, henüz bilinmeyen nedenle yola devrildi. Bu sırada otomobil ile seyir halinde olan iki sürücü, yola devrilen beton parçasını fark etmeyerek otomobil ile üzerinden geçti. Beton parçaları, otomobillerin lastiklerini parçaladı. Beton parçasının herhangi bir otomobilin üzerine devrilmemesi olası bir faciayı önledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iki otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken trafik akışı da tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yola düşen parçalar, ekipler tarafından kaldırılırken hasar gören iki otomobil de çekici yardımı ile olay yerinden götürüldü.

Kaza sonrası eşinin yanına gelen Serdar Demir Köprünün altındaki kolon, olduğu gibi yola devrilmiş. Eşim de fark etmeyerek otomobil ile üstünden geçmiş. Eşim de hamile. Kolonun üstünden geçince lastikler patlamış. Polis arkadaşlar gelip yardımcı oldular. İki otomobilde hasar oluştu diye konuştu.

Bağcılar\'da alt geçit duvarından düşen beton parçası otomobillere hasar verdi
Kaynak: DHA
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Basın Ekspres Yolu, Başakşehir, Güneşli, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da alt geçit duvarından düşen beton parçası otomobillere hasar verdi - Son Dakika
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