Bağcılar'da Annelerini Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bağcılar'da Annelerini Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Bağcılar\'da Annelerini Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Bağcılar'da psikolojik sorunları olan bir kişi, annesini bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.02.2024 15:22  Güncelleme: 15:26
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Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, BAĞCILAR'da 74 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldüren M.T.G. 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi 565 Sokak'ta bulunan 6 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan M.T.G. (41), henüz belşirlenemeyen bir nedenle annesi S.G.'yi (74) bıçakladı. Bu sırada M.T.G.'nin babası eve gelerek eşini kanlar içinde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri annesini bıçaklayan M.T.G.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne S.G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli M.T.G. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine getirildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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