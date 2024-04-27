Bağcılar\'da çıkan yangında dumandan etkilenen 4 çocuğa sağlık müdahalesi

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Bağcılar'da bir binada çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 4 çocuğa sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Göztepe Mahallesi 2281'inci sokaktaki 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede, iddiaya göre arızalı olduğu öne sürülen doğal gaz borusundan sızan gazın alev alması nedeniyle ufak çaplı yangın çıktı.

Dumanları gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada pazar alışverişi için evde 4 çocuğunu bırakan kadın da haber verilmesi üzerine eve gelerek komşularının yardımıyla çocuklarını dışarıya çıkardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, dumandan etkilenen çocuklara da sağlık ekiplerince ambulansta oksijen verildi.