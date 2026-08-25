Bağcılar\'da İnşaat Alanında Yangın

BAĞCILAR'da inşaat alanından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek sahadaki kule vincine ve inşaat malzemelerine sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Güneşli Mahallesi 1371. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre inşaat alanından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek sahadaki kule vincine ve inşaat malzemelerine sıçradı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını vincin tamamını sarmadan söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle inşaatta hasar meydana gelirken, alevlerin çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.