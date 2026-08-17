Bağcılar'da Kamyonette Ölüm
H.Ç, eniştesi Tevfik İçinan'ı kamyonette ölü buldu, polis ve sağlık ekipleri olay yerinde.
Bağcılar'da bir kişi kamyonette ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi'nde H.C, haber alamadığı eniştesi Tevfik İçinan'ı (59) kamyonetinde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İçinan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İçinan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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