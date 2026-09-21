Bağcılar'da kira anlaşmazlığında iş yeri zarar gördü ve bir kişi gözaltına alındı

Bağcılar'da kira anlaşmazlığında iş yeri zarar gördü ve bir kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcılar Fatih Mahallesi'nde kira sözleşmesi anlaşmazlığında bir kişi, kiracıların iş yerine zarar verdi ve kadın işletmeciye saldırı girişiminde bulundu. Kiracıların şikayeti üzerine gözaltına alınan kişinin emniyet işlemleri sürerken olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bağcılar'da iş yeri kira sözleşmesi anlaşmazlığından çıkan tartışmada kiracısının dükkanına zarar veren bir kişi gözaltına alındı.
Fatih Mahallesi'nde F.Ü. (37) ile O.Ü. (52), sahibi oldukları dükkanın kira sözleşmesinin sona ermesi üzerine kiracıları G.G. (42) ve V.A'nın (47) iş yerine gitti.
Burada taraflar arasında çıkan tartışma bir süre sonra büyüdü.
Tartışma sırasında kadın işletmeciye saldırı girişiminde bulunan O.Ü. daha sonra iş yerine zarar verdi.
G.G. ve V.A'nın şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucu O.Ü. ekiplerce gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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