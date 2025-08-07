Bağcılar'da 2 şüphelinin kıraathaneye düzenlediği silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, dün saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin önüne 34 VDJ 80 plakalı araçla gelen 2 şüpheli, silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.
İş yerinde hasar oluşan saldırı sebebiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kıraathane ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Silahlı saldırı anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da Kıraathaneye Silahlı Saldırı - Son Dakika
