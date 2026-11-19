Bağcılar'da midibüs ve minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcılar'da midibüs ve minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, otoyolda oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Bağcılar'da midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu 18 kişi hafif yaralandı.
TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde 34 LGP 224 plakalı midibüs ile 34 LAE 432 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 18 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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