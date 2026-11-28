Bağcılar'da okul servis sürücülerinin belgeleri dron destekli denetimde incelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcılar'da Mobil Okul Timi koordinesindeki polis ekipleri, okul çevrelerinde dron destekli denetim yaptı. Denetimde şüpheli kişi ve araçlar kontrol edilirken okul servis araçları durduruldu, sürücülerin belgeleri incelendi; uygulamaların sürdürüleceği bildirildi.
Bağcılar'da polis ekiplerince okul çevrelerinde dron destekli denetim gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Mobil Okul Timi koordinesindeki polis ekiplerince, okul çevrelerindeki şüpheli kişi ve araçlar denetlendi.
Ekipler, okul servis araçlarını da durdurarak sürücülerin belgelerini kontrol etti.
Dron desteğiyle havadan da takip edilen denetimlerin, okul çevrelerindeki güvenliği sağlamak amacıyla sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: AA
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