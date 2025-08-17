Bağcılar'da Oto Sanayi Sitesinde Duman Paniği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bağcılar'da Oto Sanayi Sitesinde Duman Paniği

17.08.2025 07:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaporta boya dükkanındaki açık fırın sanayi sitesinde yoğun duman yaratarak panik oluşturdu.

Bağcılar'da oto sanayi sitesindeki kaporta boya dükkanında açık kalan fırının çıkardığı duman sanayi sitesinde panik yarattı.

100. Yıl Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde yer alan oto sanayi sitesinin çatı katını saran ve pencerelerinden çıkan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiyenin yanı sıra polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yükselen yoğun duman nedeniyle bodrum katlardaki araçların yanma riskine karşı çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından sanayi sitesinin tamamını saran duman tahliye edildi.

Yapılan incelemelerde dumanın bir oto kaporta boya dükkanındaki fırının açık kalmasından kaynaklandığı tespit edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bağcılar, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da Oto Sanayi Sitesinde Duman Paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti
Bakan Yumaklı açıkladı İşte orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı açıkladı! İşte orman yangınlarında son durum
Üç bakanlığa yeni atamalar Üç bakanlığa yeni atamalar
Okan Buruk’tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: ’Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor’ Okan Buruk'tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: 'Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor'
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 07:35:17. #7.13#
SON DAKİKA: Bağcılar'da Oto Sanayi Sitesinde Duman Paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.