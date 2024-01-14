Bağcılar\'da 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Bağcılar'da 4 ruhsatsız silahın ele geçirildiği uygulama ve operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bağcılar'ın farklı noktalarındaki sokak ve caddelerde denetim gerçekleştirildi.

15 Temmuz Mahallesi'nde yapılan denetimlerde durdurulan A.S'nin (19) üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelinin adresine yönelik operasyonda ise 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 23 fişek daha bulundu. Ekipler, söz konusu adresteki E.Ç. (25) ve B.G'yi de (23) gözaltına aldı.

Emniyette haklarında "ruhsatsız silah taşımak" suçundan işlem yapılan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.