Bağcılar'da Sahte Parfüm Operasyonu

Bağcılar'da sahte parfüm üreten imalathaneye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde sahte parfüm imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce imalathaneye düzenlenen operasyonda şüpheliler H.S. (30) ve S.S. (34) gözaltına alındı.

Yapılan aramada farklı markalara ait 7 bin 250 boş parfüm şişesi, 307 kilogram parfüm esansı, farklı markalara ait 1540 parfüm, 3 parfüm dolumunda kullanılan pens makinesi ve parfüm dolumunda kullanılan bilezik makinesi ile çok sayıda parfüm kapağı ele geçirildi.

İmalathane, belediye tarafından mühürlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.S, serbest bırakılırken, S.S. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.