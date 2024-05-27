Bağcılar\'da şampiyonluk kutlamaları sırasında silahlı saldırı

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Bağcılar'da şampiyonluk kutlamaları sırasında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Göztepe Meydanı'ndaki şampiyonluk kutlamaları sırasında, dilsiz olduğu belirtilen G.A, henüz belirlenemeyen nedenle silahla bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.