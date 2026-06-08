Bağcılar'da, İstanbul Toptancılar Çarşısı'ndaki (İSTOÇ) bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
2436. Sokak'taki 3 katlı kırtasiye malzemeleri satan toptancıda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden çevredeki esnaf yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek, iş yerindeki malzemeleri dışarı çıkardı.
Yangın kontrol altına alınamayınca, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da Yangın: İş Yeri Hasar Gördü - Son Dakika
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