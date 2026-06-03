Bağcıoğlu'ndan Askeri Şiddet İddiasına Tepki - Son Dakika
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Bağcıoğlu'ndan Askeri Şiddet İddiasına Tepki

03.06.2026 16:21
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Emekli Tümamiral Bağcıoğlu, astsubaya yapılan şiddet için bakanlığı inceleme çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP üyesi emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, TEMAD'ın bir astsubayın bir tuğgeneral tarafından şiddet, hakaret ve tehdide maruz kaldığı yönündeki açıklamasını paylaşarak, Milli Savunma Bakanlığı'nı iddiaları incelemeye ve gerekli idari ile adli işlemleri başlatmaya çağırdı.

CHP üyesi emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin (TEMAD) gündeme getirdiği iddialara ilişkin açıklama yaptı.

TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca'nın imzasıyla yapılan açıklamada, Doğu bölgesindeki bir tugayda görev yapan bir astsubayın araç çalıştırdığı gerekçesiyle tugay komutanı tarafından şiddet, hakaret ve tehdide maruz kaldığı, olayın kamera kayıtları ve darp raporuyla belgelendiği öne sürülmüş, söz konusu olayın etkin şekilde soruşturulması çağrısında bulunulmuştu.

TEMAD'ın açıklamasını alıntılayarak paylaşım yapan Bağcıoğlu ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplinin yalnızca mutlak itaate değil, aynı zamanda astın ve üstün hukukuna riayet edilmesine dayandığını vurguladı.

Bağcıoğlu, "Bu çerçevede; asta hakaret, müessir fiil ve kötü muamele gibi insan onurunu zedeleyen davranışlar, üst/amirleri koruyacak şekilde etkili soruşturma yapılmaması, yasal hak arama yollarının kapatılması, savunma hakkının kısıtlanması amirlere olan güveni sarsar, disiplini zedeler. Bu nedenle bu tür davranışlar TSK'da asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Askeri yargının kaldırılmasının ardından ortaya çıkan sorunlara da dikkat çeken Bağcıoğlu, askeri yargı sisteminin eksikliklerinin giderilmesi yerine tamamen kaldırılmasının TSK'nın müessese disiplinini olumsuz etkilediğini savundu.

Bağcıoğlu, paylaşımının sonunda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Basında yer alan rahatsız edici bilgi/iddialara yönelik Milli Savunma Bakanlığı tarafından inceleme ve gerekli idari/adli işlemlerin yapılması kamuoyunun beklentisidir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, İnceleme, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcıoğlu'ndan Askeri Şiddet İddiasına Tepki - Son Dakika

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