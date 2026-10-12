Bağdat'ta 15 ülkenin katılımıyla Dünya Gıda Fuarı üçüncü kez düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağdat'ta 15 ülkenin katılımıyla Dünya Gıda Fuarı üçüncü kez düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağdat'ta 15 ülkenin katılımıyla Dünya Gıda Fuarı gerçekleştirildi. Fuarda Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerin yemekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Iraklı şef, fuarın bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini ve gastronomi yoluyla kültürler arasında köprü kurmak istediklerini söyledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 15 ülkenin katılımıyla "Dünya Gıda Fuarı" gerçekleştirildi.

Fuar kapsamında Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerin mutfaklarına özgü yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ülkelerin geleneksel yemeklerinin sergilendiği fuarda, katılımcılar mutfak kültürlerini tanıtma fırsatı buldu.

AA muhabirine konuşan Iraklı şef Enmar Abdussettar, fuarın bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini söyledi.

Fuarın kendileri için büyük anlam taşıdığını vurgulayan Iraklı şef, Irak mutfağının köklü geçmişini ve zengin lezzet mirasını dünyaya tanıtmayı, farklı ülkelerin yemek kültürlerini aynı çatı altında buluşturarak kültürler arasında gastronomi yoluyla köprüler kurmayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye'den fuara katılan Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi şef Ceyda Özdemirli de festivale ikinci kez katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Irak, benim büyük ailem. Harika bir festival oluyor, değişik kültürlerden bilgiler ediniyor ve kültürlerimizi paylaşıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
Kültür SanatGastronomiTürkiyeBağdatKültürGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak Beşiktaş maçındaki detay olay oldu Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
Veliaht Prens’i korku sardı Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Singo yine yok Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Singo yine yok
19:05
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarına sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert tepki
18:02
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: İspanya 15 tane daha HÜRJET almayı planlıyor
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: İspanya 15 tane daha HÜRJET almayı planlıyor
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 20:48:15. #7.13#
SON DAKİKA: Bağdat'ta 15 ülkenin katılımıyla Dünya Gıda Fuarı üçüncü kez düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei