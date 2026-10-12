Bağdat'ta 15 ülkenin katılımıyla Dünya Gıda Fuarı üçüncü kez düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 15 ülkenin katılımıyla "Dünya Gıda Fuarı" gerçekleştirildi.

Fuar kapsamında Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerin mutfaklarına özgü yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ülkelerin geleneksel yemeklerinin sergilendiği fuarda, katılımcılar mutfak kültürlerini tanıtma fırsatı buldu.

AA muhabirine konuşan Iraklı şef Enmar Abdussettar, fuarın bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini söyledi.

Fuarın kendileri için büyük anlam taşıdığını vurgulayan Iraklı şef, Irak mutfağının köklü geçmişini ve zengin lezzet mirasını dünyaya tanıtmayı, farklı ülkelerin yemek kültürlerini aynı çatı altında buluşturarak kültürler arasında gastronomi yoluyla köprüler kurmayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye'den fuara katılan Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi şef Ceyda Özdemirli de festivale ikinci kez katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Irak, benim büyük ailem. Harika bir festival oluyor, değişik kültürlerden bilgiler ediniyor ve kültürlerimizi paylaşıyoruz." dedi.