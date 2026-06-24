Bağdat'ta Aşure Etkinliği

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde aşure etkinliği gerçekleştirildi.
Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde Türkçe öğretmenliği yapan Yusuf Karakahraman, AA muhabirine Irak ve Türk ortak kültür değerlerinden olan aşure tatlısı etrafında buluştuklarını söyledi.
Karakahraman, "Lezzetlerimizi aynı çerçeve etrafında buluşturmak istedik. Muharrem ayının 10. gününde pişirilen aşure Türk İslam kültürü içerisinde büyük önem arz etmektedir. Bizler de Türk ve Irak usulü aşurelerle Iraklıları enstitümüzde misafir etmek istedik." dedi.
Hazırlanan aşure Iraklı misafirler ve yoldan geçenlere ikram edildi.
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