Bağdat'ta Havalimanına Füze Atıldı

06.03.2026 21:54
Bağdat'ta havalimanına füzeler atıldı, can kaybı veya hasar yok. Soruşturma başlatıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın çevresine füze fırlatıldığı, olayda can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediği bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'a bağlı Ebu Gureyb ilçesinden atılan bir füzenin Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın uzağında boş alanlara düştüğü belirtildi.

Olayda herhangi bir can kaybı veya kayda değer maddi hasarın meydana gelmediği ifade edildi.

Irak güvenlik güçlerinin füzelerin fırlatıldığı aracı ele geçirdiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

