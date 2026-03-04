Bağımlılık Eğitimi Bitlis'te - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağımlılık Eğitimi Bitlis'te

04.03.2026 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay, üniversite öğrencilerine kumar bağımlılığı hakkında eğitim verdi ve bilinçlendirdi.

Bitlis'te Yeşilay şubesince üniversite öğrencilerine yönelik bağımlılık eğitimi gerçekleştirildi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) görevli psikolog Gizem Açar, Eren Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Açar, özellikle kumar bağımlılığının bireyin psikolojik, sosyal ve akademik yaşamına etkilerini detaylı şekilde anlattı.

Bağımlılık sürecinin nasıl başladığı, risk faktörleri ve gençler arasında giderek yaygınlaşan çevrim içi kumar ile bahis uygulamalarının oluşturduğu tehlikelere değinen Açar, bu konuda öğrencilere uyarılarda bulundu.

Programda, bağımlılığın bir beyin hastalığı olduğu vurgulanarak tedavi süreci ve YEDAM'a yönlendirme mekanizmalarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin sonunda öğrencilerin konuyu pekiştirmeleri amacıyla ödüllü bilgi yarışması düzenlendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağımlılık Eğitimi Bitlis'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

10:27
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den tartışma yaratan paylaşım
Arjantin Devlet Başkanı Milei'den tartışma yaratan paylaşım
09:59
Trump’ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
Trump'ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
09:20
“Öldü“ denilen Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu
"Öldü" denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu
08:29
Trump fena köşeye sıkıştı Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
Trump fena köşeye sıkıştı! Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
07:02
İran’dan Suudi Arabistan’ın fişini çeken adım Prensi zor günler bekliyor
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 10:32:59. #7.13#
SON DAKİKA: Bağımlılık Eğitimi Bitlis'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.