Bağımlılık Riski Tespiti İçin Anket Çalışması

27.02.2026 17:30
Sağlık Bakanlığı, gençlerin bağımlılık risklerini değerlendirmek için anketler yapacak.

SAĞLIK Bakanlığı, okullarda 12-18 yaş grubundaki gençlerin davranışsal dijital bağımlılık, tütün kullanımı ve diğer bağımlılık türleri açısından risk durumlarının değerlendirilmesi için anket ve soru formları aracılığıyla çalışma yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan okullarda çocuklara yönelik uyuşturucu testi yapılacağı yönünde kamuoyunda yanlış anlamalara yol açabilecek iddialar üzerine açıklama yapma gereği doğduğu belirtildi. Açıklamada, "12-18 yaş grubundaki gençlerimizin davranışsal dijital bağımlılık, tütün kullanımı ve diğer bağımlılık türleri açısından risk durumlarının değerlendirilmesi amacıyla, Bağımlılık Bilim Kurulumuzdaki kıymetli akademisyenlerimizle birlikte, uluslararası bilimsel standartlara uygun ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek bir tarama ve değerlendirme programı geliştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu çalışma, herhangi bir biyolojik test uygulamasını değil; iletişim dili özenle hazırlanmış, bilimsel geçerliliği olan anket ve soru formları aracılığıyla risk durumlarının erken dönemde tespit edilmesini amaçlayan koruyucu bir halk sağlığı yaklaşımını içermektedir" denildi.

'RİSKLER KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLECEKLER'

Programın, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle ve ilgili tüm etik ve bilimsel ilkeler gözetilerek hayata geçirilmesi hedeflendiği belirtilerek, "Bu yaklaşım, gençlerimizin gelişim sürecinde ailelerin rolünü merkeze alan bir anlayışla tasarlanmaktadır. Süreçte ailelerin bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması temel öncelikler arasında yer almakta; çocuklarımızın karşı karşıya kalabileceği riskler konusunda hem gençlerimizin hem de ailelerimizin bilinç düzeyinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Tarama çalışmaları sonucunda risk altında olabileceği değerlendirilen gençlerimiz, ihtiyaç duymaları halinde psikolog ve psikiyatri uzmanlarımızın bulunduğu danışmanlık hizmetlerine yönlendirilecektir. Bu süreçte aileler de bilgilendirilerek destek mekanizmasının bir parçası olacak; böylece özellikle dijital bağımlılık başta olmak üzere bağımlılık risklerinin, çoğu zaman aileler tarafından dahi fark edilmeden ilerleyebildiği erken dönemlerde bilimsel destek mekanizmaları devreye alınabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

