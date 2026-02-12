Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Düzenlendi

12.02.2026 09:13
Çorum AFAD personeline bağımlılıkla mücadele ve stres yönetimi eğitimi verildi.

Çorum AFAD İl Müdürlüğü görevlilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü ile Yeşilay Çorum Şubesi iş birliğiyle düzenlenen eğitimde tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı ile bağımlılıkların bireysel ve toplumsal etkileri değerlendirildi.

Eğitimde ayrıca, bağımlılıktan korunma, bağımlılık belirtilerinin erken fark edilmesi ve bağımlılıktan kurtulma sürecinde yapılması gerekenler anlatıldı.

Eğitimde katılımcılara, ihtiyaç halinde başvurulabilecekleri danışmanlık ve destek mekanizmaları hakkında da bilgi verildi.

Afet ve acil durum süreçlerinde yoğun stres altında görev yapan personel için stres yönetimi, tükenmişliğin önlenmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülmesi konularına dikkat çekilen eğitimde, görev bilincinin yanı sıra bireysel iyilik halinin güçlü tutulmasının önemi vurgulandı.

09:32
